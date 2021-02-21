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Ученые назвали очки средством защиты от заражения коронавирусом 

Полина Алферова 1 час назад
Ученые назвали очки средством защиты от заражения коронавирусом
Фото: Pixabay
Индийские ученые пришли к выводу, что люди, которые постоянно носят очки, лучше защищены от коронавируса в условиях пандемии. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.
После опроса 304 пациентов с COVID-19 специалисты обнаружили, что 19% респондентов постоянно носят очки. Ученые решили, что те, кто носит очки не менее восьми часов в день, реже болеют коронавирусом. Прежде всего, потому что из-за очков меньше трогают глаза.

«Человек имеет обыкновение касаться лица в среднем 23 раза в час, за тот же промежуток времени он прикасается к глазам около трех раз», — объяснили ученые в своем исследовании.

Так как вирус может попадать в организм и через слизистую глаз, очки могут значительно сократить вероятность заражения.
Ранее «Рамблер» писал, что британские врачи заявили об опасности кашля.
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