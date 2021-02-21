Ученые назвали очки средством защиты от заражения коронавирусом 

Индийские ученые пришли к выводу, что люди, которые постоянно носят очки, лучше защищены от коронавируса в условиях пандемии. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

После опроса 304 пациентов с COVID-19 специалисты обнаружили, что 19% респондентов постоянно носят очки. Ученые решили, что те, кто носит очки не менее восьми часов в день, реже болеют коронавирусом. Прежде всего, потому что из-за очков меньше трогают глаза.

«Человек имеет обыкновение касаться лица в среднем 23 раза в час, за тот же промежуток времени он прикасается к глазам около трех раз», — объяснили ученые в своем исследовании.

Так как вирус может попадать в организм и через слизистую глаз, очки могут значительно сократить вероятность заражения.