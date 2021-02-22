Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 12 604 новых случая коронавируса 

Елизавета Назарова 3 часа назад
В России выявлено 12 604 новых случая коронавируса
Фото: depositphotos.com
В России выявлено 12 604 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных за все время эпидемии в РФ составило 4 177 330. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (1723), Санкт-Петербурге (957) и Московской области (728). Сообщается, что 11,2% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в России скончались 337 человек с коронавирусом. Полностью выздоровели 12 943 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт назвал срок, пока человек с COVID-19 заразен.
Видео дня. Какие продукты помогут очистить сосуды
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение