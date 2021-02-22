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В России выявлено 12 604 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных за все время эпидемии в РФ составило 4 177 330. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (1723), Санкт-Петербурге (957) и Московской области (728). Сообщается, что 11,2% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России скончались 337 человек с коронавирусом. Полностью выздоровели 12 943 человека.