11 дней: эксперт назвал срок, пока человек с COVID-19 заразен

Мнением поделился заведующий отделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Олег Пьянков в эфире программы «Вести недели».
Специалист заявил, что особенно опасна для заражения первая неделя контакта с больным коронавирусной инфекцией. После опасность начинает снижаться и после 11 дня с начала болезни человек с легким течением COVID-19 перестает быть заразным.
Как правило, после 11 дня, если у человека нетяжелая форма, не подтверждается, что у него рост генетического материала, то, скорее всего, этот человек уже не опасен,
— отметил Пьянков.