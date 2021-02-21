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Эксперт назвал срок, пока человек с COVID-19 заразен 

Александра Нечаева 2 часа назад
11 дней: эксперт назвал срок, пока человек с COVID-19 заразен
Фото: Depositphotos
Мнением поделился заведующий отделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Олег Пьянков в эфире программы «Вести недели».
Специалист заявил, что особенно опасна для заражения первая неделя контакта с больным коронавирусной инфекцией. После опасность начинает снижаться и после 11 дня с начала болезни человек с легким течением COVID-19 перестает быть заразным.

Как правило, после 11 дня, если у человека нетяжелая форма, не подтверждается, что у него рост генетического материала, то, скорее всего, этот человек уже не опасен,

— отметил Пьянков.
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