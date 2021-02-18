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Опубликованы новые данные по COVID-19 

Стелла Шмель 1 час назад
В России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса на 18 февраля 2021 года. Об этом сообщает Оперштаб.
За последние сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 730 человек.
стопкоронавирус.рф
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 125 598 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 926 летальных исходов, выздоровели 3 661 312 человек.
Ранее "Рамблер" писал, почему нельзя заменять лекарства дженериками.
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