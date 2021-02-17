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12 828 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 467 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровели 17 919 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровело 3 642 582 человека.