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12 828 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 3 часа назад
12 828 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
12 828 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 467 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровели 17 919 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровело 3 642 582 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые определили, какого на самом деле цвета коронавирус.
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