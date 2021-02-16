Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Врач заявил, что британский штамм придет в Москву к лету 

Мария Грибова 3 часа назад
Врач заявил, что британский штамм придет в Москву к лету
Фото: РИА Новости
Британский штамм коронавирусной инфекции, возможно, придет в Москву к лету. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает NEWS.ru.
По мнению эксперта, мутация нового заболевания уже может быть на территории России, однако пока она не получила широкого распространения.
Альтштейн также уверен, что статистика заболеваемости пойдет на спад. И добавил, что если ориентироваться на официальные данные, то российские вакцины защищают и британского штамма.
Ранее «Рамблер» писал о том, что аномалии глазного яблока назвали осложнением тяжелого COVID.
Видео дня. Что стало с медиком получившим 5 доз вакцины от коронавируса
Коронавирус , Анатолий Альтштейн
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение