Врач заявил, что британский штамм придет в Москву к лету 

Британский штамм коронавирусной инфекции, возможно, придет в Москву к лету. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает NEWS.ru.
По мнению эксперта, мутация нового заболевания уже может быть на территории России, однако пока она не получила широкого распространения.
Альтштейн также уверен, что статистика заболеваемости пойдет на спад. И добавил, что если ориентироваться на официальные данные, то российские вакцины защищают и британского штамма.
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