Врач заявил, что британский штамм придет в Москву к лету 

Британский штамм коронавирусной инфекции, возможно, придет в Москву к лету. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн , передает NEWS.ru.

По мнению эксперта, мутация нового заболевания уже может быть на территории России, однако пока она не получила широкого распространения.

Альтштейн также уверен, что статистика заболеваемости пойдет на спад. И добавил, что если ориентироваться на официальные данные, то российские вакцины защищают и британского штамма.