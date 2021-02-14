Ученые озаботились «устареванием» вакцин от COVID-19 

Ученые обеспокоены возможным снижением эффективности существующих вакцин от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

«Проблема с этими штаммами и причина беспокойства для многих из нас не в том, что вакцины вдруг перестанут работать, а в том, что они постепенно устареют»,

— объясняет Майкл Кинч, микробиолог и иммунолог из университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Эксперт уверен, что для более долгосрочного периода действия нужны приводящие к выработке антител вакцины, которые смогут распознавать несколько различных элементов COVID-19. Антитела, существующих на сегодняшний день вакцин способны выявлять лишь белок-шип SARS-CoV-2.

«Нам необходимо следующее поколение вакцин, которое будет работать не только против существующих штаммов, но и против следующей пандемии»,

— заявил вирусолог Джонатан Хини из Кембриджского университета.

Как отметил Эндрю Полларда из Оксфордского университета, создание единой вакцины против множества штаммов затруднено отсутствием ясности относительно появления новых видов коронавируса — какими они будут и где появится очаг. Тем не менее специалисты Оксфорда уже изучают возможность возможность разработки вакцины, защищающей от будущих штаммов коронавируса.