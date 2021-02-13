В России выявили 14 861 новый случай COVID-19 

В России зарегистрировали 14 861 новый случай коронавируса за последние сутки. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки в стране зафиксировано 502 летальных исхода, полностью выздоровели 18 765 человек. Больше всего новых случаев в Москве (1963) и Санкт-Петербурге (1130).

По остальным регионам статистика распределилась следующим образом:

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За все время распространения коронавируса в России выявлено 4 057 698 случаев в 85 регионах. Зафиксировано 79 696 летальных исходов, выздоровели 3 577 907 человек.