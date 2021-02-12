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За сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 11,7% из них не имели клинических проявлений болезни.

Всего зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 720 человек.

Главные очаги коронавируса, оперштаб

В целом, на сегодняшний день в России выявлено 4 042 837 случаев коронавируса в 85 регионах.

Всего за весь период зафиксировано 79 194 летальных исхода, выздоровели 3 559 142 человека.