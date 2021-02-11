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Роспотребнадзор заявил о 40 тысячах мутаций коронавируса 

Мария Грибова 2 часа назад
Роспотребнадзор заявил о 40 тысячах мутаций коронавируса
Фото: РИА Новости
Доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что сейчас насчитывается порядка 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2. Этим она поделилась на онлайн-семинаре «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика», передает РИА Новости.

«В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых является уникальными. Но часть из них получает распространение. И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам»,

— поделилась Руженцова.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врач рассказала, кто чаще жалуется на потерю обоняния при COVID.
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