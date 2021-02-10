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Миллионы японцев останутся без вакцины из-за не тех шприцев 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Миллионы японцев останутся без вакцины из-за шприцев
Фото: depositphotos.com
Глава Минздрава Японии Норихису Тамуру заявил, что миллионы жителей останутся без вакцины против коронавируса компании Pfizer из-за неправильных шприцев. Об этом сообщает издание The Japan Times.
В прошлом месяце страна получила дозы вакцины из расчета на 72 миллиона человек. В каждой ампуле препарата содержится шесть доз. Однако в Японии используются шприцы, которые способны извлечь только пять.
Из-за возникшей проблемы власти обратились к производителям медицинского оборудования с просьбой наладить производство необходимых шприцев. Пресс-секретарь правительства рассказал, что пока шестую дозу будут выбрасывать. Из-за этого привить вакциной Pfizer смогут только 60 миллионов человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что иммунолог рассказал, когда россияне смогут снять маски.
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Коронавирус , Минздрав РФ , Pfizer
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