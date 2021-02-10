Миллионы японцев останутся без вакцины из-за шприцев

Глава Минздрава Японии Норихису Тамуру заявил, что миллионы жителей останутся без вакцины против коронавируса компании Pfizer из-за неправильных шприцев. Об этом сообщает издание The Japan Times.

В прошлом месяце страна получила дозы вакцины из расчета на 72 миллиона человек. В каждой ампуле препарата содержится шесть доз. Однако в Японии используются шприцы, которые способны извлечь только пять.

Из-за возникшей проблемы власти обратились к производителям медицинского оборудования с просьбой наладить производство необходимых шприцев. Пресс-секретарь правительства рассказал, что пока шестую дозу будут выбрасывать. Из-за этого привить вакциной Pfizer смогут только 60 миллионов человек.