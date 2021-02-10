14 494 новых случая коронавируса выявлено в России 

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14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 536 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровели 22 575 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 человек.