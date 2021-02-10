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В России создали высокоточный экспресс-тест на COVID-19 

Мира Маркина 4 часа назад
В России создали высокоточный экспресс-тест на COVID-19
Фото: depositphotos.com
Эксперты Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот возбудителя новой коронавирусной инфекции. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.
Над разработкой теста работал Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. В основе методики — технология петлевой изотермической амплификации, которая происходит при постоянной температуре без смены температурных циклов.
Новый тест позволяет ускорить и упростить выявление ДНК и РНК возбудителя в клиническом материале: тестирование займет от одного до полутора часов в зависимости от образцов. В то же время ПЦР-диагностика требует четырех-пяти часов.
Разработка позволяет выявлять носителей коронавируса на ранней стадии. Диагностический набор успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российскую вакцину протестировали в Венесуэле.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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