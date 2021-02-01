Российскую вакцину протестировали в Венесуэле

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В Венесуэле провели клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Она показала стопроцентную эффективность. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в интервью журналисту Брено Альтману.

По его словам, произведенная в России вакцина не вызвала осложнений у пациентов:

«Мы провели испытания в Венесуэле, и она эффективна на сто процентов».

Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" десяти миллионов человек.