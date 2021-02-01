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«Эффективна на сто процентов»: российскую вакцину протестировали в Венесуэле 

Анна Арсеньева 25 минут назад
Российскую вакцину протестировали в Венесуэле
Фото: depositphotos.com
В Венесуэле провели клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Она показала стопроцентную эффективность. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в интервью журналисту Брено Альтману.
По его словам, произведенная в России вакцина не вызвала осложнений у пациентов:

«Мы провели испытания в Венесуэле, и она эффективна на сто процентов».

Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" десяти миллионов человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Испании оценили вероятность попадания российской вакцины в Европу.
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