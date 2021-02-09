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Удмуртия отменила обязательное ношение масок 

Мария Грибова 1 час назад
Удмуртия отменила обязательное ношение масок
Фото: depositphotos.com
Первым регионом, отменившим обязательное ношение масок, стала Удмуртия. Решение принял глава республики Александр Бречалов. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».
С 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. По словам Бречалова, многие жители региона уже переболели коронавирусом. При этом он призвал россиян, которые еще не столкнулись с инфекцией, носить маску в общественных местах.
Также с 10 февраля в Удмуртии снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме россиян старше 65 лет.
Ранее «Рамблер» писал о том, что жители «миллиоников» попали в приоритетную группу для вакцинации.
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Коронавирус , Александр Бречалов
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