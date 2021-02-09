Жители «миллиоников» попали в приоритетную группу для вакцинации

Министерство здравоохранения расширило категорию россиян для вакцинации от коронавируса. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В приоритетную группу попали лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения один миллион и более.

Также к этой группе относят работников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.