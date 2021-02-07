16 048 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Все новости на карте

16 048 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 432 летальных исхода, за сутки в России полностью выздоровело 19 884 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 3 967 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 76 661 летальный исход, выздоровело 3 456 210 человек.