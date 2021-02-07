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Стопкоронавирус.рф

16 048 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 1 час назад
16 048 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
16 048 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 432 летальных исхода, за сутки в России полностью выздоровело 19 884 человека.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 3 967 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 76 661 летальный исход, выздоровело 3 456 210 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что мужчина полностью пожелтел из-за коронавируса.
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