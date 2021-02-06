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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса 

Александра Нечаева 2 часа назад
В России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса
Фото: Depositphotos
В России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в России за все время эпидемии составило 3 951 233. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 85 регионах. Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве (2214), Санкт-Петербурге (1248) и в Московской области (955).
Стопкоронавирус. РФ
Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек. 10,9% от числа всех инфицированных не имели клинических проявлений болезни.
На данный момент в России выявлено 3 951 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 76 229 летальных исходов, выздоровело 3 436 326 человек.
Ранее "Рамблер" рассказывал о трех причинах невосприимчивости к коронавирусу.
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