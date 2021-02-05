До трех месяцев: врач назвала срок выпадения волос после COVID-19 

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, что у пациентов могут выпадать волосы после перенесенного коронавируса. Этот процесс длится от нескольких недель до трех месяцев, передает «Ридус».
Специалист заявила, что в период пандемии количество обращений с проблемой облысения выросло на 30 процентов. Она объясняет это тем, что инфекция и лекарства, принимаемые для выздоровления, негативно влияют на волосяной фоликул.
Тем не менее, по словам трихолога, прежнюю густоту можно вернуть. На это потребуется около шести месяцев.
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