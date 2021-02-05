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Проблемы с деснами повышают риск смерти от COVID-19 в 9 раз 

Даня Виттиг 3 часа назад
Проблемы с деснами повышают риск смерти от COVID-19 в 9 раз
Фото: depositphotos.com
Ученые объяснили, как состояние полости рта влияет на течение коронавируса. Об этом сообщает MedicalXpress.
Международная группа специалистов проанализировала показатели 568 пациентов с диагнозом COVID-19 в период с февраля по июль 2020 года. Затем медики сравнили их данные стоматологических карт. Оказалось, 45% участников исследования имели заболевание десен.
Ученые пришли к выводу, что пациенты с заболеванием десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате ИВЛ и в девять раз чаще умирают от COVID-19.
Ученые полагают, что воспалительная реакция десен может объяснить повышенную частоту осложнений у этой группы людей.
Ранее "Рамблер" сообщал, как отличить остаточные симптомы коронавируса от повторного заражения.
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