Проблемы с деснами повышают риск смерти от COVID-19 в 9 раз 

Ученые объяснили, как состояние полости рта влияет на течение коронавируса. Об этом сообщает MedicalXpress.

Международная группа специалистов проанализировала показатели 568 пациентов с диагнозом COVID-19 в период с февраля по июль 2020 года. Затем медики сравнили их данные стоматологических карт. Оказалось, 45% участников исследования имели заболевание десен.

Ученые пришли к выводу, что пациенты с заболеванием десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате ИВЛ и в девять раз чаще умирают от COVID-19.

Ученые полагают, что воспалительная реакция десен может объяснить повышенную частоту осложнений у этой группы людей.