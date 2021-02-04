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Медик назвал отличия остаточных симптомов COVID-19 от нового заражения 

Даня Виттиг 54 минуты назад
Медик назвал отличия остаточных симптомов COVID-19 от нового заражения
Фото: depositphotos.com
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, какие последствия коронавируса люди принимают за новую болезнь. Об этом сообщают РИА Новости.
В большинстве случаев после болезни симптомов не наблюдается, однако некоторые все же могут сохраниться. Речь идет о слабости, потливости, легкой температуре, недомогании, отсутствии обоняния и снижении вкусовых ощущений.
В течение нескольких недель после выздоровления небольшое количество вируса в организме может выявляться методом ПЦР-теста.
Вознесенский также подчеркнул, что COVID-19 относится к острым респираторным вирусным инфекциям, то есть в хроническую форму болезнь перейти не может.

«Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно», — отметил медик.

Ранее "Рамблер" сообщал о необычных запахах тела, которые сигнализируют о болезни.
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