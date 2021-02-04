Медик назвал отличия остаточных симптомов COVID-19 от нового заражения 

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, какие последствия коронавируса люди принимают за новую болезнь. Об этом сообщают РИА Новости.

В большинстве случаев после болезни симптомов не наблюдается, однако некоторые все же могут сохраниться. Речь идет о слабости, потливости, легкой температуре, недомогании, отсутствии обоняния и снижении вкусовых ощущений.

В течение нескольких недель после выздоровления небольшое количество вируса в организме может выявляться методом ПЦР-теста.

Вознесенский также подчеркнул, что COVID-19 относится к острым респираторным вирусным инфекциям, то есть в хроническую форму болезнь перейти не может.