Врач посоветовал вакцинироваться переболевшим в первую волну 

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, в какой форме будет иммунитет у людей, переболевших коронавирусом в первую волну, к лету. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам врача, если человек переболел в марте, то к лету иммунитет снизится.
"К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь", — сказал специалист.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 под названием "Спутник V". Уже сейчас вакцина доказала высокую эффективность.
Ранее "Рамблер" развеял популярные мифы о вакцинации.