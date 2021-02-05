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Врач посоветовал вакцинироваться переболевшим в первую волну 

Даня Виттиг 1 час назад
Врач посоветовал вакцинироваться переболевшим в первую волну
Фото: depositphotos.com
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, в какой форме будет иммунитет у людей, переболевших коронавирусом в первую волну, к лету. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам врача, если человек переболел в марте, то к лету иммунитет снизится.

"К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь", — сказал специалист.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 под названием "Спутник V". Уже сейчас вакцина доказала высокую эффективность.
Ранее "Рамблер" развеял популярные мифы о вакцинации.
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Коронавирус , Евгений Тимаков , Минздрав РФ
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