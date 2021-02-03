Врач-иммунолог развеял популярные мифы о вакцинации 

По словам эксперта, перед вакцинацией нет смысла сдавать тест на антитела, поскольку их наличие не препятствует действию вакцины:

"Отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и возникает опасность повторного заражения".

Иммунолог также развеял миф, согласно которому после первого этапа вакцинации иммунитет снижается и опасность заражения COVID-19 возрастает. Медик подчеркнул: небольшое повышение температуры после прививки — это нормально. При необходимости ее можно сбить, и это никак не отразится на выработке иммунитета.

Эксперт также отметил, что вакцинация во время бессимптомного течения коронавируса не навредит здоровью.

Болибок настоятельно рекомендовал сделать прививку пенсионерам и пациентам с хроническими заболеваниями, но прежде следует обратиться к лечащему врачу: