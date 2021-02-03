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Врач-иммунолог развеял популярные мифы о вакцинации 

Мира Маркина 2 часа назад
Врач-иммунолог развеял популярные мифы о вакцинации
Фото:
Врач-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян не верить в популярные мифы о прививке против COVID-19. Об этом сообщает портал АиФ.
По словам эксперта, перед вакцинацией нет смысла сдавать тест на антитела, поскольку их наличие не препятствует действию вакцины:

"Отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и возникает опасность повторного заражения".

Иммунолог также развеял миф, согласно которому после первого этапа вакцинации иммунитет снижается и опасность заражения COVID-19 возрастает. Медик подчеркнул: небольшое повышение температуры после прививки — это нормально. При необходимости ее можно сбить, и это никак не отразится на выработке иммунитета.
Эксперт также отметил, что вакцинация во время бессимптомного течения коронавируса не навредит здоровью.
Болибок настоятельно рекомендовал сделать прививку пенсионерам и пациентам с хроническими заболеваниями, но прежде следует обратиться к лечащему врачу:

"Единственное условие — вакцинироваться нужно вне обострения хронического заболевания".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что иммунолог рассказала, как отличить коронавирус от гриппа.
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Комментарии 3
Коронавирус , Владимир Болибок
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