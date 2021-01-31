Иммунолог рассказала, как отличить COVID-19 от гриппа 

Аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как отличить симптомы коронавируса от гриппа. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам врача, у COVID-19 много разных форм. Клиническая картина заболевания разнообразна и пока еще не изучена до конца.

"Но классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10-12 дней, и это считается легкой формой. Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе", — рассказала Ирина Ярцева.

Помимо этого, она отметила, что при COVID-19 редко поражается горло.