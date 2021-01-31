Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Иммунолог рассказала, как отличить COVID-19 от гриппа 

Анна Арсеньева 22 минуты назад
Иммунолог рассказала, как отличить COVID-19 от гриппа
Фото: depositphotos.com
Аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как отличить симптомы коронавируса от гриппа. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам врача, у COVID-19 много разных форм. Клиническая картина заболевания разнообразна и пока еще не изучена до конца.

"Но классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10-12 дней, и это считается легкой формой. Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе", — рассказала Ирина Ярцева.

Помимо этого, она отметила, что при COVID-19 редко поражается горло.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученый объяснил, как после вакцинации определить наличие иммунитета к COVID-19.
Видео дня. Жвачка и колбаса: привычки, которые снижают уровень IQ
Коронавирус , Ирина Ярцева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
08:51
Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Почему глаза никогда не замерзают
03:17
Почему глаза никогда не замерзают
Наука
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Почему важно перестать солить пищу
09:17
Почему важно перестать солить пищу
ЗОЖ
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
06:00
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение