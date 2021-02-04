Отек и язвы: переболевшие COVID-19 назвали пять странных симптомов 

Группа ученых из Мадрида опросила 666 пациентов, переболевших коронавирусом, и выявила пять странных симптомов заболевания. Об этом сообщает Daily Express.

Так, примерно у четверти опрошенных инфекция привела к опуханию и воспалению языка, на нем появились бугорки и пятна. Также пациенты отметили, что у них был отек рта и язвочки.

У каждого десятого переболевшего COVID-19 во время болезни возникало ощущение жжения на ладонях и ступнях. Этот симптом был только у взрослых больных с пневмонией.