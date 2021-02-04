«Эпидемия начинает снижаться»: вирусолог оценил вероятность нулевой заболеваемости COVID-19 

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал свое мнение, будет ли когда-либо нулевая заболеваемость коронавирусом. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".

По словам вирусолога, число зараженных коронавирусом будет уменьшаться в ближайшее время. Снижение заболеваемости произойдет весной и летом.

«Мы видим на мировой эпидемии, большая последняя волна идет, тоже вершина пройдена, и эпидемия начинает снижаться», — сказал эксперт.

Однако нулевых показателей, по его мнению, ждать не стоит. Истребить коронавирус не получится, и люди будут жить с ним всегда. При этом медик считает, что примерно к концу 2021 года россияне смогут вернуться к нормальной жизни.