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«Эпидемия начинает снижаться»: вирусолог оценил вероятность нулевой заболеваемости COVID-19 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Эпидемия начинает снижаться»: вирусолог оценил вероятность нулевой заболеваемости COVID-19
Фото: Рамблер
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал свое мнение, будет ли когда-либо нулевая заболеваемость коронавирусом. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".
По словам вирусолога, число зараженных коронавирусом будет уменьшаться в ближайшее время. Снижение заболеваемости произойдет весной и летом.

«Мы видим на мировой эпидемии, большая последняя волна идет, тоже вершина пройдена, и эпидемия начинает снижаться», — сказал эксперт.

Однако нулевых показателей, по его мнению, ждать не стоит. Истребить коронавирус не получится, и люди будут жить с ним всегда. При этом медик считает, что примерно к концу 2021 года россияне смогут вернуться к нормальной жизни.

«Это не значит, что совсем будем без этого вируса, но можем снизить существенно [прирост заболеваемости], не позволить подняться осенней волне».

Ранее "Рамблер" сообщал, что новые штаммы коронавируса могут уклоняться от антител.
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Коронавирус , Анатолий Альтштейн , Радиостанция "Говорит Москва"
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