Новые штаммы коронавируса могут уклоняться от антител 

Ученые из Медицинской школы Университета Питсбурга в США выяснили, что новые штаммы SARS-CoV-2 содержат генетические мутации, которые позволяют им уклоняться от иммунного ответа. Из-за этого они становятся устойчивы к нейтрализующим антителам.
В исследовании, опубликованном в журнале Science, говорится, что, чем дальше эволюционирует коронавирус, тем больше генетических мутаций обнаруживают ученые. SARS-CoV-2 может уклоняться от иммунных ответов, выборочно удаляя небольшие фрагменты свой генетической последовательности. Данный процесс называется делецией.
Это происходит в одних и тех же местах, где вирус может переносить изменение формы, не теряя при этом способности проникать в клетки и создавать копии. В том числе делеции случаются и в той части последовательности, которая кодирует форму белка-шипа, на который направлено действие антител. Поэтому они не могут захватить вирус, и он продолжает заражать клетки.
Специалисты столкнулись с такими делециями, когда наблюдали за пациентом, который был заражен COVID-19 на протяжении 74 дней. За это время SARS-CoV-2 прошел долгий эволюционный путь, и в его геноме накопились опасные мутации.
"Насколько эти делеции подрывают иммунную защиту, еще предстоит определить. В какой-то момент нам придется начать разработку новых вакцин или, по крайней мере, обсуждать эту идею. И это важно понимать, когда речь идет о разработке инструментов для борьбы с вирусом", — сказал ведущий автор исследования Кевин Маккарти.
Ранее "Рамблер" сообщал, что иммунолог объяснил осложнения коронавируса на слух и зрение.