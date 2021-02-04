Новые штаммы коронавируса могут уклоняться от антител 

Ученые из Медицинской школы Университета Питсбурга в США выяснили, что новые штаммы SARS-CoV-2 содержат генетические мутации, которые позволяют им уклоняться от иммунного ответа. Из-за этого они становятся устойчивы к нейтрализующим антителам.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, говорится, что, чем дальше эволюционирует коронавирус, тем больше генетических мутаций обнаруживают ученые. SARS-CoV-2 может уклоняться от иммунных ответов, выборочно удаляя небольшие фрагменты свой генетической последовательности. Данный процесс называется делецией.

Это происходит в одних и тех же местах, где вирус может переносить изменение формы, не теряя при этом способности проникать в клетки и создавать копии. В том числе делеции случаются и в той части последовательности, которая кодирует форму белка-шипа, на который направлено действие антител. Поэтому они не могут захватить вирус, и он продолжает заражать клетки.

Специалисты столкнулись с такими делециями, когда наблюдали за пациентом, который был заражен COVID-19 на протяжении 74 дней. За это время SARS-CoV-2 прошел долгий эволюционный путь, и в его геноме накопились опасные мутации.