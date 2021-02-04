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В России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса 

Даня Виттиг 43 минуты назад
В России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
За сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 10,2% из них не имели клинических проявлений болезни.
Также зафиксирован 521 летальный исход, полностью выздоровело 24 546 человек.
топ 10 мест по заболеваемости, Оперштаб
В целом, на сегодняшний день в России выявлено 3 917 918 случаев коронавируса в 85 регионах.
За весь период зафиксировано 75 205 летальных исходов, выздоровело 3 389 913 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, правда ли, что коронавирус "ушел" из лаборатории.
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