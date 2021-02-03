В Ухане не исключают версию об утечке коронавируса из лаборатории 

«Если есть данные, которые указывают на какую-либо гипотезу, мы будем следить за данными, мы будем следить за доказательствами, к которым они нас ведут. Если они приведут нас к рынку морепродуктов и холодовой цепи, мы последуем туда. Если они приведут нас на ферму по разведению диких животных или птичьи рынки, мы пойдем туда. Если они приведут нас в лабораторию, мы пойдем туда. Рассматривается все, и мы сохраняем непредвзятость».