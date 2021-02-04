Иммунолог объяснил осложнения коронавируса на слух и зрение 

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, почему коронавирус влияет на слух и зрение. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, коронавирус поражает наиболее уязвимые органы, в том числе мозг. Поэтому осложнения после перенесенной болезни могут сказаться на слухе и зрении.

«Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах. Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит», — отметил специалист, добавив, что в данном случае тяжесть осложнений будет зависеть от организма конкретного пациента.

Врач напомнил, что известны случаи, помимо ухудшения слуха, появляются и ложные звуки. Также COVID-19 может нарушиться чувствительность тканей тела. Это проявляется в виде жжения, покалывания и «ползания мурашек».

Жемчугов предупредил, что в зависимости от прошлых травм пациента можно развиться даже слепота.