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Иммунолог объяснил осложнения коронавируса на слух и зрение 

Даня Виттиг 3 часа назад
Иммунолог объяснил осложнения коронавируса на слух и зрение
Фото: depositphotos.com
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, почему коронавирус влияет на слух и зрение. Об этом сообщает ТАСС.
По словам эксперта, коронавирус поражает наиболее уязвимые органы, в том числе мозг. Поэтому осложнения после перенесенной болезни могут сказаться на слухе и зрении.

«Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах. Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит», — отметил специалист, добавив, что в данном случае тяжесть осложнений будет зависеть от организма конкретного пациента.

Врач напомнил, что известны случаи, помимо ухудшения слуха, появляются и ложные звуки. Также COVID-19 может нарушиться чувствительность тканей тела. Это проявляется в виде жжения, покалывания и «ползания мурашек».
Жемчугов предупредил, что в зависимости от прошлых травм пациента можно развиться даже слепота.
Ранее "Рамблер" сообщал, как кишечные бактерии связаны с коронавирусом.
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Коронавирус , Владислав Жемчугов
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