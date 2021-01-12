На тяжесть коронавируса влияет тип кишечных бактерий 

Ученые обнаружили неочевидный фактор, который влияет на тяжесть течения коронавирусной инфекции. Как считают британские исследователи, тяжесть COVID-19 может зависеть в том числе и от типа кишечных бактерий и их количества. Подробное исследование опубликовано в журнале Gut Британской медицинской ассоциации.

Врачи полагают, что поддержание полезных видов кишечных бактерий в организме может существенно облегчить тяжесть протекания вируса и смягчить симптомы.

Специалисты полагают, что сохранение у части выздоровевших симптомов даже спустя несколько месяцев может быть связано именно с дисбалансом микробиома кишечника. Он может вызывать нарушение иммунитета и в конечном счете приводит к долгосрочным последствиям перенесенного COVID-19.