Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Стопкоронавирус.рф

Вирусолог объяснил, как Россия переживет третью волну COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с "Известиями" рассказал о том, как Россия переживет третью волну коронавируса.
По словам вирусолога, распространение COVID-19 должно замедлиться в апреле-мае, и уже летом число зараженных будет меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако для этого вакцинация в России должна ускориться: делать прививки должны 5-10 миллионов человек в месяц.
Вместе с тем, по прогнозу Нетесова, подъем заболеваемости коронавирусом вместе с другими ОРВИ должен произойти осенью 2021 года. Однако он будет незначительным по причине того, что почти половина россиян уже перенесут COVID-19, а также появится эффект от вакцинации. Влияние прививочной кампании на распространение инфекции будет заметно после вакцинации как минимум 20-30 миллионов россиян.
Нынешнюю ситуацию с коронавирусом в России вирусолог охарактеризовал как далекую от стабильности. В данный момент, по его мнению, основания для ослабления противоэпидемических мер нет:

«Даже по самым приблизительным подсчетам, за прошедший год было инфицировано от 20 до 25 процентов россиян. Эта цифра основана на данных по встречаемости антител у разных групп населения России. Чтобы ситуация стабилизировалась, этих показателей недостаточно».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач раскрыла рецепт "антикоронавирусного бутерброда".
Комментарии 22
Коронавирус , Видео , Сергей Нетесов , РАН , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение