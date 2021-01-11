По словам вирусолога, распространение COVID-19 должно замедлиться в апреле-мае, и уже летом число зараженных будет меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако для этого вакцинация в России должна ускориться: делать прививки должны 5-10 миллионов человек в месяц.

Вместе с тем, по прогнозу Нетесова, подъем заболеваемости коронавирусом вместе с другими ОРВИ должен произойти осенью 2021 года. Однако он будет незначительным по причине того, что почти половина россиян уже перенесут COVID-19, а также появится эффект от вакцинации. Влияние прививочной кампании на распространение инфекции будет заметно после вакцинации как минимум 20-30 миллионов россиян.

Нынешнюю ситуацию с коронавирусом в России вирусолог охарактеризовал как далекую от стабильности. В данный момент, по его мнению, основания для ослабления противоэпидемических мер нет: