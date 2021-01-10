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Врач раскрыла рецепт «бутерброда здоровья» при пандемии коронавируса 

Диана Товсепова 1 час назад
Врач раскрыла рецепт антиковидного «бутерброда здоровья»
Фото: depositphotos.com
Людям с поражением легких следует включить в свой рацион жиры животного происхождения, а все их питание должно быть полноценным. Об этом диетолог Ирина Дядикова рассказала "Российской газете".
Диетолог отметила, что зимой не стоит слишком сильно себя ограничивать, потому как коронавирус итак перегружает организм. По словам медика, сейчас наш рацион должен содержать как белки, так и жиры животного происхождения.
При этом Дядикова посоветовала для профилактики коронавируса особый "бутерброд здоровья". Для этого нужно приготовить пасту из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа и намазать ее на хлеб.
Медик напомнила, что болезни легких издавна лечили жиром. Например, в народе было принято намазывать на грудь или пить с молоком барсучий, свиной или козий жиры. Другое популярное в народе средство — сливочное масло с какао и медом.
Однако, не стоит употреблять жир в слишком большом количестве, считает Дядикова. Дело в том, что вирус бьет по поджелудочной железе и печени. Поэтому вместо мясо стоит использовать сливочеое масло, к оторое гораздо проще усваивается.
Также в рацион можно добавить чеснок, лук и имбирь из-за их бактерицидных и иммуностимулирующих свойств. Их следует добавить в рацион.
Она также отметила, что многим людям сейчас недостает важных микроэлементов (витаминов D, E и группы B, цинка, кальция, магния).

"К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя", — объяснила диетолог.

Недостаток микрожлементов медик рекоммендует восполнить полноценным питанием и профилактическим приемом нужных витаминов.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему на Западе решили доверять российской вакцине от коронавируса.
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Коронавирус , "Российская газета"
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