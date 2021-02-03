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Ученые признали тапсигаргин эффективным против коронавируса 

Мира Маркина 3 часа назад
Ученые признали тапсигаргин эффективным против коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые из Великобритании и Китая в лабораторных исследованиях подтвердили перспективность для лечения COVID-19 препарата тапсигаргин. Согласно результатам, он не только действует в сотни раз эффективнее других антивирусных средств, но также способен лечить комплексные инфекции — например, коронавирус и грипп. Работа исследователей опубликована в журнале Viruses.
Ранее было известно, что тапсигаргин активирует врожденный антивирусный иммунный ответ против трех основных типов респираторных вирусов человека: "простудных" коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и вируса гриппа А.
Поскольку респираторные вирусные инфекции, провоцируемые разными вирусами, подчас клинически неотличимы по своим проявлениям, авторы признали перспективность тапсигаргина.
Сообщается также, что препарат эффективен и как профилактическое средство, и как средство для борьбы с активной инфекцией. Он предотвращает репликацию вируса в клетках в течение как минимум 48 часов после однократного воздействия.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в России создали подавляющий коронавирус препарат.
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