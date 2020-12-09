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Стопкоронавирус.рф

В России создали подавляющий коронавирус препарат 

Анна Арсеньева 3 часа назад
В России создали подавляющий коронавирус препарат
Фото: depositphotos.com
Группа медиков городской клинической больницы Пятигорска разработала подавляющий коронавирус препарат. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили в Министерстве здравоохранения Ставропольского края, препарат способен снизить вирусную нагрузку в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарства.
Известно, что средство основано на методике лечения «антисмысловая терапия». Разработанный медиками Пятигорска препарат прошел исследования токсичности и противовирусной активности в центре имени Гамалеи.
Ранее "Рамблер" сообщал, что погиб зараженный сразу двумя штаммами COVID-19.
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