Погиб зараженный сразу двумя штаммами COVID-19 

Ученые из России зафиксировали первый в мире случай заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Больной COVID-19 пациент скончался. Об этом пишут "Известия".

В образцах мазка из носоглотки 90-летнего пациента нашли широко распространенные группы штаммов GH и GR. Первое тестирование показало 70% вирусных частиц GH. При втором преобладал штамм группы GR.

Оба обнаружили в одной клетке. Ученые предположили, что у SARS-CoV нет механизма, как у гриппа, который предотвращает попадание в зараженную клетку других вирусов.

В научных работах зарубежных специалистов говорилось о возможности одновременного инфицирования двумя штаммами коронавируса, однако подтверждений подобных случаев до этого не было.