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Погиб зараженный сразу двумя штаммами COVID-19 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Погиб зараженный сразу двумя штаммами COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые из России зафиксировали первый в мире случай заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Больной COVID-19 пациент скончался. Об этом пишут "Известия".
В образцах мазка из носоглотки 90-летнего пациента нашли широко распространенные группы штаммов GH и GR. Первое тестирование показало 70% вирусных частиц GH. При втором преобладал штамм группы GR.
Оба обнаружили в одной клетке. Ученые предположили, что у SARS-CoV нет механизма, как у гриппа, который предотвращает попадание в зараженную клетку других вирусов.
В научных работах зарубежных специалистов говорилось о возможности одновременного инфицирования двумя штаммами коронавируса, однако подтверждений подобных случаев до этого не было.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выявлен случай заражения смертельно опасным грибком.
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Коронавирус , газета "Известия"
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