Роспотребнадзор оценил вероятность полной потери зрения после COVID-19 

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с РИА Новости объяснила, стоит ли опасаться слепоты после COVID-19.
По словам эксперта, полная слепота после коронавируса является единичным случаем, а потому еще нельзя делать выводы о том, что это осложнение напрямую связано с инфекцией. Пшеничная предположила, что у британского пациента с данным осложнением мог быть инсульт, который связан с гемодинамическими нарушениями.
Вдобавок к этому, данный клинический признак также может быть связан с проявлениями энцефалопатии, которая была у больного еще до развития коронавируса. Эксперт подчеркнула, что энцефалопатия могла усугубиться на фоне гипоксии, электролитных нарушений и интоксикации.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стойкую корковую слепоту признали осложнением при COVID-19.