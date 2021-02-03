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Роспотребнадзор оценил вероятность полной потери зрения после COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
Роспотребнадзор оценил вероятность полной потери зрения после COVID-19
Фото: depositphotos.com
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с РИА Новости объяснила, стоит ли опасаться слепоты после COVID-19.
По словам эксперта, полная слепота после коронавируса является единичным случаем, а потому еще нельзя делать выводы о том, что это осложнение напрямую связано с инфекцией. Пшеничная предположила, что у британского пациента с данным осложнением мог быть инсульт, который связан с гемодинамическими нарушениями.
Вдобавок к этому, данный клинический признак также может быть связан с проявлениями энцефалопатии, которая была у больного еще до развития коронавируса. Эксперт подчеркнула, что энцефалопатия могла усугубиться на фоне гипоксии, электролитных нарушений и интоксикации.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стойкую корковую слепоту признали осложнением при COVID-19.
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