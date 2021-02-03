Роспотребнадзор оценил вероятность полной потери зрения после COVID-19 

По словам эксперта, полная слепота после коронавируса является единичным случаем, а потому еще нельзя делать выводы о том, что это осложнение напрямую связано с инфекцией. Пшеничная предположила, что у британского пациента с данным осложнением мог быть инсульт, который связан с гемодинамическими нарушениями.

Вдобавок к этому, данный клинический признак также может быть связан с проявлениями энцефалопатии, которая была у больного еще до развития коронавируса. Эксперт подчеркнула, что энцефалопатия могла усугубиться на фоне гипоксии, электролитных нарушений и интоксикации.