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Lancet обнародовал результаты третьей фазы исследований «Спутника V» 

Стелла Шмель 4 часа назад
Lancet обнародовал результаты 3 фазы испытаний «Спутника V»
Фото: depositphotos.com
Научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V".
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал данную публикацию большим событием, его слова приводит РИА "Новости".

"Данные, опубликованные журналом The Lancet, доказывают, что "Спутник V" — не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших. Она полностью защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами и опубликованным в журнале The Lancet".

Основные тезисы экспертов:
  • Эффективность "Спутника V" против COVID-19 составила 91,6% (для сравнения: эффективность AstraZeneca — 62,1%, Sinovac — 50,4%, Sinopharm — 79,3%).
  • Уровень антител у тех, кто был вакцинирован "Спутником V", в 1,3-1,5 раза больше, чем у переболевших.
  • "Спутник V" — одна из самых доступных вакцин в мире, цена одного укола — менее $10.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые объяснили причину заразности британского штамма.
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Комментарии 11
Коронавирус , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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