Легче всего инфекции переносят те, у кого хорошая клеточная защита. Об этом заявила член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета Минздрава Ольга Ковтун. Ее слова приводит издание "Российская газета".
"Как правило, это те клетки, которые расположены в глоточном кольце, в носоглотке. Возможность элиминации (выведения вируса из клеток) у них выражена ярче. Это в большей степени касается молодого поколения".
Если пациент уже сталкивался с малой дозой вируса ранее, то во второй раз он будет иметь клетки памяти, которые помогут ему легче перенести инфекцию.
"Дети могут не иметь рецепторов на своих клетках, которые ловили бы эти вирусы, и позволяли бы им фиксироваться. Сама природа охраняет детей от целого ряда вирусных инфекций. Допустим, вирусный гепатит у детей чаще всего протекает бессимптомно",
— также рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии медниверситета Алебай Сабитов.
Как пояснили врачи, в основе бессимптомных форм лежит механизм естественной иммунизации.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые объяснили причину заразности британского штамма.