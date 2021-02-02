"Дети могут не иметь рецепторов на своих клетках, которые ловили бы эти вирусы, и позволяли бы им фиксироваться. Сама природа охраняет детей от целого ряда вирусных инфекций. Допустим, вирусный гепатит у детей чаще всего протекает бессимптомно",