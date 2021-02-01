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17 648 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 1 час назад
17 648 новых случаев коронавируса выявлено в 84 регионах России за последние сутки. Из них 10% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 437 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровело 18 169 человек.
Таким образом, на сегодняшний в день в России выявлено 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, выздоровело 3 318 173 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников назвал срок начала третьей волны коронавируса.
Коронавирус , Видео
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