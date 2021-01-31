В России выявили 18 359 новых случаев COVID-19 

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За последние сутки в России зарегистрировали 18 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 10,9% не имели клинических проявлений болезни.

Как сообщает оперативный штаб, зафиксировано 485 летальных исходов, полностью выздоровело 20 040 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве (2284) и Санкт-Петербурге (2160). По остальным регионам статистика распределилась следующим образом:

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За все время пандемии в России зафиксировано 3 850 439 случаев коронавируса. Умерло 73 182 человека, выздоровело — 3 300 004.