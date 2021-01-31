Медики рассказали, как определить COVID-19 по языку 

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Ученые провели исследование и выяснили, что при заражении коронавирусом на языке могут появляться шишки. Научная работа опубликована в The British Journal of Dermatology.

На проблемы, связанные с полостью рта, жалуются около 25 процентов пациентов с COVID-19. Появление шишек сопровождается локальными воспалениями и припухлостью.

Этот симптом специалисты объяснили наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Это рецептор, которые реагирует на вирусы в организме. Их большое количество находится на языке.

Среди других часто встречающихся симптомов коронавируса ученые назвали потерю вкуса, непроизвольное скрежетание зубами (бруксизм), кровотечения и сухость во рту.