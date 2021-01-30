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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 19032 новых случаев коронавируса 

Диана Товсепова 34 минуты назад
В России выявлено 19032 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в РФ выявили 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. 10,5 процента из них не имели клинических проявлений болезни. При этом зафиксировано 512 летальных исходов и 24 502 выздоровевших человека.
При этом наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (2 512), Москве (2 430), Московской области (1 069), Нижегородской области (472) и Воронежской области (376).
Всего к 30 января 2020 года в России выявлено 3 832 080 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 72 697 летальных исходов, выздоровело 3 279 964 человека.
Ранее "Рамблер" рассказывал, повлияли ли новогодние праздники на статистику по коронавирусу.
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