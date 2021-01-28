Голикова заявила о недопустимости принудительной вакцинации 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительств заявила о том, что недопустимо, чтобы граждане воспринимали вакцинацию как принудительный процесс. Об этом сообщают РИА Новости.
Голикова также отметила, что в России ведется мониторинг всего процесса вакцинации:
"Вакцинация нам нужна для того, чтобы прервать распространение новой коронавирусной инфекции и добиться меньшего количества заболевших и, естественно, более положительных показателей по демографическим показателям населения".
И добавила, что согласно законодательству, напомнила вице-премьер, вакцинация является бесплатной и добровольной.
При этом Голикова обратила внимание регионов на вредность введения ковидных паспортов:
"Единственным документом по закону является сертификат привитого".
Она так же отметила, что в середине февраля ожидается регистрация вакцины Центра Чумакова.
Ранее "Рамблер" писал о том, что обнаружены схожие с COVID вирусы в образцах десятилетней давности.