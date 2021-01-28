Голикова заявила о недопустимости принудительной вакцинации 

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Голикова также отметила, что в России ведется мониторинг всего процесса вакцинации:

"Вакцинация нам нужна для того, чтобы прервать распространение новой коронавирусной инфекции и добиться меньшего количества заболевших и, естественно, более положительных показателей по демографическим показателям населения".

И добавила, что согласно законодательству, напомнила вице-премьер, вакцинация является бесплатной и добровольной.

При этом Голикова обратила внимание регионов на вредность введения ковидных паспортов:

"Единственным документом по закону является сертификат привитого".

Она так же отметила, что в середине февраля ожидается регистрация вакцины Центра Чумакова.