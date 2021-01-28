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Стопкоронавирус.рф

Обнаружены схожие с COVID вирусы в образцах десятилетней давности 

Стелла Шмель 1 час назад
Обнаружены схожие с COVID вирусы в образцах десятилетней давности
Фото: depositphotos.com
Исследователи обнаружили другие коронавирусы, имеющие 92,6% нуклеотидную идентичность с SARS-CoV-2. Их нашли в образцах, взяты у пары одковоносых летучих мышей Шамеля в Камбодже в 2010 году. Об этом сообщается в препринте исследования, размещенном на научном ресурсе bioRxiv.
Именно подковоносые летучие мыши считаются основным природным резервуаром коронавирусов, связанных с SARS.
После того, как миру стало известно о COVID-19, ученые протестировали 430 заархивированных образцов, которые взяли у шести семейств летучих мышей. У пятерых из них был положительный результат на betaCoV.
Ученые подчеркивают, что обнаружение найденных не в Китае, говорит о том, что связанные с SARS-CoV-2 вирусы имеют куда большее географическое распространение, чем предполагалось изначально.
Ранее "Рамблер" писал, что итальянского врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19.
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