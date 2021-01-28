Обнаружены схожие с COVID вирусы в образцах десятилетней давности 

Исследователи обнаружили другие коронавирусы, имеющие 92,6% нуклеотидную идентичность с SARS-CoV-2. Их нашли в образцах, взяты у пары одковоносых летучих мышей Шамеля в Камбодже в 2010 году. Об этом сообщается в препринте исследования, размещенном на научном ресурсе bioRxiv.

Именно подковоносые летучие мыши считаются основным природным резервуаром коронавирусов, связанных с SARS.

После того, как миру стало известно о COVID-19, ученые протестировали 430 заархивированных образцов, которые взяли у шести семейств летучих мышей. У пятерых из них был положительный результат на betaCoV.

Ученые подчеркивают, что обнаружение найденных не в Китае, говорит о том, что связанные с SARS-CoV-2 вирусы имеют куда большее географическое распространение, чем предполагалось изначально.