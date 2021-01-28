Опубликованы данные по коронавирусу в РФ 

Опубликованы данные на 28 января 2021 года по распространению коронавируса в России. Об этом сообщает Опертшаб.

За последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 775 человек.

По регионам:

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Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 793 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 71 651 летальный исход, выздоровело 3 229 258 человек.