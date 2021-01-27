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17 741 новый случай коронавируса выявлен в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 594 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 27 922 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 71 076 летальных исходов, выздоровело 3 202 483 человека.