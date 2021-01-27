Курение признали фактором осложнений и смерти при COVID-19 

Ученые Кливлендской клиники в США установили, что совокупное воздействие сигаретного дыма является фактором высокого риска госпитализации, осложнений и смерти от коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.

Специалисты оценили связь между продолжительным курением и последствиями коронавируса у 7102 пациентов. 84,8% никогда не курили, 12,8% были бывшими курильщиками, а 2,4% продолжали курить. Как выяснилось, люди, выкуривавшие по пачке сигарет в день в течение 30 лет, имели в 2,25 более высокие шансы госпитализации и в 1,89 раза более высокий риск смерти.

Отчасти ученые объяснили эту связь недугами, которые развиваются у курильщиков, в числе которых проблемы с сердечно-сосудистой системой и нарушение функций органов дыхания. Причем аналогичные результаты наблюдаются не только у тех, кто продолжает курить, но и у бывших курильщиков.