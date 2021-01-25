Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Стопкоронавирус.рф

Вещества в составе обычных продуктов, которые убивают коронавирус 

Диана Товсепова 3 часа назад
Какие вещества в обычных продуктах бьют по коронавирусу
Фото: depositphotos.com
Ученые по всему миру продолжают искать связь коронавирусной инфекции с особенностями организма или различными веществами. При этом, как выяснил "Рамблер", в самых обычных продуктах есть элементы, которых "боится" COVID-19.
Так например, китайские ученые открыли, что в красном вине есть вещество "ресвератрол", останавливающие размножение вируса. Он подавлял размножение коронавируса в зараженных им клетках на 98%, а когда его вносили до инфицирования клеток, его эффективность была на уровне 20%. Это значит, что ресвератрол может быть эффективен как лекарственное, но не профилактическое средство.
Однако эксперты отмечают, что подобные действием обладают многие полифенолы, содержащиеся в самых обычных продуктах. Именно на них советуют обратить особое внимание.
Так, рекомендуется "ежедневно съедать по два яблока, обязательно готовить салаты с репчатым луком (лучше с красным), выпивать 2–3 чашки зеленого чая, чашку какао, есть горький шоколад". Такой совет дал профессор, доктор химических наук, научный консультант компании «Интерлаб» Яков Яшин изданию "Аргументы и факты".
Таким образом организм будет получать достаточный набор разных полифенолов, защищающих от COVID-19.
Коронавирус также боится флавоноидов, которые "заклинивают" опасные процессы при инфекции. Они содержатся в цветных ягодах (клюква), яблоках, луке, черном чае, горьком шоколаде, красном вине, винограде, какао.
Видео дня. Почему важно перестать солить пищу
Комментарии
Коронавирус , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Почему важно перестать солить пищу
09:17
Почему важно перестать солить пищу
ЗОЖ
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
06:00
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
ЗОЖ
Как вернуть обоняние после коронавируса
06:02
Как вернуть обоняние после коронавируса
Коронавирус
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
00:16
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение