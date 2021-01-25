Какие вещества в обычных продуктах бьют по коронавирусу

Ученые по всему миру продолжают искать связь коронавирусной инфекции с особенностями организма или различными веществами. При этом, как выяснил "Рамблер", в самых обычных продуктах есть элементы, которых "боится" COVID-19.

Так например, китайские ученые открыли, что в красном вине есть вещество "ресвератрол", останавливающие размножение вируса. Он подавлял размножение коронавируса в зараженных им клетках на 98%, а когда его вносили до инфицирования клеток, его эффективность была на уровне 20%. Это значит, что ресвератрол может быть эффективен как лекарственное, но не профилактическое средство.

Однако эксперты отмечают, что подобные действием обладают многие полифенолы, содержащиеся в самых обычных продуктах. Именно на них советуют обратить особое внимание.

Так, рекомендуется "ежедневно съедать по два яблока, обязательно готовить салаты с репчатым луком (лучше с красным), выпивать 2–3 чашки зеленого чая, чашку какао, есть горький шоколад". Такой совет дал профессор, доктор химических наук, научный консультант компании «Интерлаб» Яков Яшин изданию "Аргументы и факты".

Таким образом организм будет получать достаточный набор разных полифенолов, защищающих от COVID-19.

Коронавирус также боится флавоноидов, которые "заклинивают" опасные процессы при инфекции. Они содержатся в цветных ягодах (клюква), яблоках, луке, черном чае, горьком шоколаде, красном вине, винограде, какао.