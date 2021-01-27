Иммунолог призвал отказаться от тренировок после коронавируса 

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Иммунолог Илья Кукин в беседе с изданием "Вечерняя Москва" назвал "глубочайшую" ошибку пациентов, переболевших COVID-19.

По словам эксперта, после перенесенной болезни россиянам следует повременить с активными тренировками. Кукин подчеркнул, — повышенная физическая активность может перегрузить организм. А перегрузка, в свою очередь, чревата тяжелым постковидным состоянием, которое может спровоцировать повторное заболевание.

Врач порекомендовал тем, кто переболел коронавирусом, приходить в форму постепенно.