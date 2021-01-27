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Иммунолог призвал отказаться от тренировок после коронавируса 

Мира Маркина 1 час назад
Иммунолог призвал отказаться от тренировок после коронавируса
Фото: depositphotos.com
Иммунолог Илья Кукин в беседе с изданием "Вечерняя Москва" назвал "глубочайшую" ошибку пациентов, переболевших COVID-19.
По словам эксперта, после перенесенной болезни россиянам следует повременить с активными тренировками. Кукин подчеркнул, — повышенная физическая активность может перегрузить организм. А перегрузка, в свою очередь, чревата тяжелым постковидным состоянием, которое может спровоцировать повторное заболевание.
Врач порекомендовал тем, кто переболел коронавирусом, приходить в форму постепенно.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, кому противопоказана вакцина от коронавируса.
Видео дня. Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
Коронавирус , Илья Кукин , Вечерняя Москва
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